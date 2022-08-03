Туннель: Опасно для жизни
Туннель: Опасно для жизни

Туннель: Опасно для жизни (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.42019, Tunnelen
Боевик, Триллер99 мин18+
Каждый день въезжая в туннель, думаете ли вы о том, что в нем нет аварийного выхода? Что вы будете делать, если начнется пожар? Сотни машин, тысячи людей оказались в плену между снежной бурей и бушующим пламенем. Им осталось надеяться только на себя.

Страна
Норвегия
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

