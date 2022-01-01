Тайфун (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Китайский фильм-катастрофа о спасателе, вызволяющем свою дочь из лап нечистого на руку владельца химического завода во время страшного тайфуна. Чжан Инфань когда-то был капитаном спасателей, но жуткая трагедия, во время которой он потерял сына, навсегда изменила его жизнь. С тех пор прошло десять лет, Инфань стал помешан на безопасности, а его жена, не выдержав напряжения, подала на развод. В день 18-летия их дочери на город налетел небывалой мощи тайфун, в результате которого жена оказалась в ловушке. В то же время директор химического завода похитил дочь Инфаня, подчиняясь только ему известным мотивам. Теперь бывший спасатель должен помочь семье и выжить, не поддавшись панике, вызванной разбушевавшейся стихией.



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