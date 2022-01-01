Крушение (Фильм, 2022)
О фильме
Самолет совершает аварийную посадку на острове, захваченном бандитами. Впечатляющий экшен «Крушение» с Джерардом Батлером в роли летчика Королевских ВВС в отставке.
Пилот Броуди Торранс отправляется в гражданский рейс, на котором особо опасного преступника Луи Гаспаре перевозят в другую тюрьму. Тем временем над Южно-Китайским морем свирепствует сильная буря, которая по прогнозу вскоре должна закончиться, однако этого не происходит, и в самолет ударяет молния. Броуди совершает экстренную посадку на острове, где властвуют сепаратисты и преступники. Вскоре выясняется, что местные повстанцы намерены захватить уцелевших пассажиров в заложники.
Сможет ли Броуди выиграть время и защитить людей, пока не прибудет подмога? Смотреть фильм «Крушение» в хорошем качестве и без рекламы можно на нашем видеосервисе Wink!
Крушение смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрБоевик, Криминал, Триллер
КачествоFull HD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
- Режиссёр
Жан-Франсуа
Рише
- Актёр
Джерард
Батлер
- Актёр
Майк
Колтер
- Актёр
Тони
Голдуин
- ЙААктёр
Йосон
Ань
- ИДАктёр
Ивэн
Дэйн Тейлор
- ПБАктёр
Пол
Бен-Виктор
- ДПАктриса
Даниэлла
Пинеда
- ЛКАктриса
Лилли
Круг
- КГАктриса
Келли
Гейл
- ОУАктёр
Отис
Уинстон
- ДДСценарист
Дж.П.
Дэвис
- Продюсер
Джерард
Батлер
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ДРМонтажёр
Дэвид
Розенблюм
- БГОператор
Брендан
Гэлвин
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами