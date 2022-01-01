Крушение (Фильм, 2022)

Самолет совершает аварийную посадку на острове, захваченном бандитами. Впечатляющий экшен «Крушение» с Джерардом Батлером в роли летчика Королевских ВВС в отставке.



Пилот Броуди Торранс отправляется в гражданский рейс, на котором особо опасного преступника Луи Гаспаре перевозят в другую тюрьму. Тем временем над Южно-Китайским морем свирепствует сильная буря, которая по прогнозу вскоре должна закончиться, однако этого не происходит, и в самолет ударяет молния. Броуди совершает экстренную посадку на острове, где властвуют сепаратисты и преступники. Вскоре выясняется, что местные повстанцы намерены захватить уцелевших пассажиров в заложники.



Сможет ли Броуди выиграть время и защитить людей, пока не прибудет подмога? Смотреть фильм «Крушение» в хорошем качестве и без рекламы можно на нашем видеосервисе Wink!



Крушение смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.