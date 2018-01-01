Белый шквал (фильм, 1995) смотреть онлайн

Белый шквал
8.91995, White Squall
Драма, Приключения123 мин12+
О фильме

Основанный на реальных событиях фильм-катастрофа Ридли Скотта. Учебное судно под руководством капитана Кристофера Шелдона терпит кораблекрушение, в результате которого погибают двое учеников. Против капитана возбуждают уголовное дело, но выжившие однокашники погибших встают на его защиту.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
123 мин / 02:03

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белый шквал»