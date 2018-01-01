Белый шквал (фильм, 1995) смотреть онлайн
8.91995, White Squall
Драма, Приключения123 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Основанный на реальных событиях фильм-катастрофа Ридли Скотта. Учебное судно под руководством капитана Кристофера Шелдона терпит кораблекрушение, в результате которого погибают двое учеников. Против капитана возбуждают уголовное дело, но выжившие однокашники погибших встают на его защиту.
Белый шквал смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрПриключения, Драма
КачествоFull HD
Время123 мин / 02:03
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- Актёр
Джефф
Бриджес
- Актриса
Кэролайн
Гудолл
- Актёр
Джон
Сэвэдж
- Актёр
Скотт
Вулф
- Актёр
Джереми
Систо
- Актёр
Райан
Филипп
- ДЛАктёр
Дэвид
Лэшер
- ЭМАктёр
Эрик
Майкл Коул
- ДМАктёр
Джейсон
Мэрсден
- ДСАктёр
Дэвид
Селби
- ТРСценарист
Тодд
Робинсон
- МППродюсер
Мими
Полк
- ЛЛПродюсер
Лорен
Ллойд
- ТНПродюсер
Терри
Нихэм
- ДПХудожник
Джозеф
П. Лаки
- ДМХудожница
Джудианна
Маковски
- РСХудожник
Рэнд
Сэйджерс
- ДХМонтажёр
Джерри
Хэмблинг
- ДРКомпозитор
Джеф
Рона