Фильмы
Белый шквал
Актёры и съёмочная группа фильма «Белый шквал»

Режиссёры

Ридли Скотт

Ridley Scott
Режиссёр

Актёры

Джефф Бриджес

Jeff Bridges
АктёрSheldon 'Skipper'
Кэролайн Гудолл

Caroline Goodall
АктрисаDr. Alice Sheldon
Джон Сэвэдж

John Savage
АктёрMcCrea
Скотт Вулф

Scott Wolf
АктёрChuck Gieg
Джереми Систо

Jeremy Sisto
АктёрFrank Beaumont
Райан Филипп

Ryan Phillippe
АктёрGil Martin
Дэвид Лэшер

David Lascher
АктёрRobert March
Эрик Майкл Коул

Eric Michael Cole
АктёрDean Preston
Джейсон Мэрсден

Jason Marsden
АктёрShay Jennings
Дэвид Селби

David Selby
АктёрFrancis Beaumont

Сценаристы

Тодд Робинсон

Todd Robinson
Сценарист

Продюсеры

Мими Полк

Mimi Polk Gitlin
Продюсер
Лорен Ллойд

Lauren Lloyd
Продюсер
Терри Нихэм

Terry Needham
Продюсер

Художники

Джозеф П. Лаки

Joseph P. Lucky
Художник
Джудианна Маковски

Judianna Makovsky
Художница
Рэнд Сэйджерс

Rand Sagers
Художник

Монтажёры

Джерри Хэмблинг

Gerry Hambling
Монтажёр

Композиторы

Джеф Рона

Jeff Rona
Композитор