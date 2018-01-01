Фильмы и сериалы со звездами «Фишер. Затмение»

«Слово пацана. Кровь на асфальте», «Пророк. История Александра Пушкина», «Первый номер» и другие проекты с участием актеров мрачного триллер про маньяков: Ивана Янковского, Ирины Старшенбаум, Александра Яценко, Даши Верещагиной, Александры Ребенок, Степана Девонина и др.