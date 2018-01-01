Фильмы и сериалы со звездами «Фишер. Затмение»
«Слово пацана. Кровь на асфальте», «Пророк. История Александра Пушкина», «Первый номер» и другие проекты с участием актеров мрачного триллер про маньяков: Ивана Янковского, Ирины Старшенбаум, Александра Яценко, Даши Верещагиной, Александры Ребенок, Степана Девонина и др.
8.8
Батя 2: Дед
2025, 84 мин
8.7
Туда
2025, 104 мин
8.6
Пророк. История Александра Пушкина
2025, 137 мин
8.4
Говорит земля!
2024, 115 мин
8.1
Где наши деньги?
2024, 76 мин
9.3
Фильм о фильме. Слово пацана. Кровь на асфальте
2024, 47 мин
9.2
Елки 11
2024, 92 мин
8.4
Не скажу
2023, 85 мин
Бесплатно
8.5
Я богиня
2023, 98 мин
6.7
Зверек
2023, 21 мин
Бесплатно
8.5
Здоровый человек
2022, 97 мин
Бесплатно
8.4
День слепого Валентина
2022, 107 мин
Бесплатно
6.1
Сестры
2022, 105 мин
Бесплатно
9.3
Праведник
2022, 156 мин
8.4
Плакать нельзя
2022, 120 мин
Бесплатно
6.5
Блондинка
2022, 94 мин
9.4
Чемпион мира
2021, 138 мин
Бесплатно
9.1
Коридор бессмертия
2019, 134 мин
8.6
Завод
2018, 106 мин
7.4
Сердце мира
2018, 119 мин
6.6
Кислота
2018, 93 мин
Бесплатно
7.5
#Зановородиться
2018, 94 мин
Бесплатно
9.0
Притяжение
2017, 127 мин
Бесплатно
8.8
Аритмия
2017, 116 мин
9.2
Ледокол
2016, 118 мин
8.4
Дама Пик
2016, 115 мин
9.2
Дуэлянт
2016, 104 мин
7.4
Разбуди меня
2016, 91 мин
Бесплатно
9.0
Без границ
2015, 92 мин
6.7
Черная вода
2015, 108 мин
6.7
Короткое замыкание
2009, 95 мин
Бесплатно
8.9
Мне не больно
2006, 100 мин