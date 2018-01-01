Фильмы и сериалы со звездами «Фишер. Затмение»
Фильмы и сериалы со звездами «Фишер. Затмение»

Фильмы и сериалы со звездами «Фишер. Затмение»

«Слово пацана. Кровь на асфальте», «Пророк. История Александра Пушкина», «Первый номер» и другие проекты с участием актеров мрачного триллер про маньяков: Ивана Янковского, Ирины Старшенбаум, Александра Яценко, Даши Верещагиной, Александры Ребенок, Степана Девонина и др.

Постер к фильму Батя 2: Дед 2025
8.8

Батя 2: Дед

2025, 84 мин
Постер к фильму Туда 2025
8.7

Туда

2025, 104 мин
Постер к фильму Пророк. История Александра Пушкина 2025
8.6

Пророк. История Александра Пушкина

2025, 137 мин
Постер к фильму Говорит земля! 2024
8.4

Говорит земля!

2024, 115 мин
Постер к фильму Где наши деньги? 2024
8.1

Где наши деньги?

2024, 76 мин
Постер к фильму Фильм о фильме. Слово пацана. Кровь на асфальте 2024
9.3

Фильм о фильме. Слово пацана. Кровь на асфальте

2024, 47 мин
Постер к фильму Елки 11 2024
9.2

Елки 11

2024, 92 мин
Постер к фильму Не скажу 2023
8.4

Не скажу

2023, 85 мин
Постер к фильму Я богиня 2023
8.5

Я богиня

2023, 98 мин
Постер к фильму Зверек 2023
6.7

Зверек

2023, 21 мин
Постер к фильму Здоровый человек 2022
8.5

Здоровый человек

2022, 97 мин
Постер к фильму День слепого Валентина 2022
8.4

День слепого Валентина

2022, 107 мин
Постер к фильму Сестры 2022
6.1

Сестры

2022, 105 мин
Постер к фильму Праведник 2022
9.3

Праведник

2022, 156 мин
Постер к фильму Плакать нельзя 2022
8.4

Плакать нельзя

2022, 120 мин
Постер к фильму Блондинка 2022
6.5

Блондинка

2022, 94 мин
Постер к фильму Чемпион мира 2021
9.4

Чемпион мира

2021, 138 мин
Постер к фильму Коридор бессмертия 2019
9.1

Коридор бессмертия

2019, 134 мин
Постер к фильму Завод 2018
8.6

Завод

2018, 106 мин
Постер к фильму Сердце мира 2018
7.4

Сердце мира

2018, 119 мин
Постер к фильму Кислота 2018
6.6

Кислота

2018, 93 мин
Постер к фильму #Зановородиться 2018
7.5

#Зановородиться

2018, 94 мин
Постер к фильму Притяжение 2017
9.0

Притяжение

2017, 127 мин
Постер к фильму Аритмия 2017
8.8

Аритмия

2017, 116 мин
Постер к фильму Ледокол 2016
9.2

Ледокол

2016, 118 мин
Постер к фильму Дама Пик 2016
8.4

Дама Пик

2016, 115 мин
Постер к фильму Дуэлянт 2016
9.2

Дуэлянт

2016, 104 мин
Постер к фильму Разбуди меня 2016
7.4

Разбуди меня

2016, 91 мин
Постер к фильму Без границ 2015
9.0

Без границ

2015, 92 мин
Постер к фильму Черная вода 2015
6.7

Черная вода

2015, 108 мин
Постер к фильму Короткое замыкание 2009
6.7

Короткое замыкание

2009, 95 мин
Постер к фильму Мне не больно 2006
8.9

Мне не больно

2006, 100 мин