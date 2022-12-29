Сестры (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Сестры» — история молодой матери, которая решается на крайние меры ради спасения себя и сына от домашнего насилия. Главную роль в картине Ивана Петухова сыграла Ирина Старшенбаум.
Аня оказалась в ловушке: ее брак с Андреем трещит по швам, а муж нередко поднимает на нее руку. Но все вокруг, включая близких, уверены, что ничего страшного не происходит — главное ведь, что мужик Ане достался работящий и непьющий. В отчаянии женщина ищет ответа на интернет-форуме и неожиданно узнает о тайной организации «Сестры», которая помогает жертвам абьюза. Чтобы решить проблему, Аня соглашается на мистический обряд крови и огня, но вскоре понимает: она призвала не только спасение, но и силы, с которыми не готова бороться.
Это не просто хоррор о сверхъестественном, а кино о том, как бывает невыносимо угодить в безвыходную ситуацию и остаться наедине со своими страхами. Смотреть фильм «Сестры» стоит тем, кто не боится откровенных разговоров на сложные и болезненные темы.
Рейтинг
- ИПРежиссёр
Иван
Петухов
- Актриса
Ирина
Старшенбаум
- Актёр
Никита
Ефремов
- Актриса
Надежда
Маркина
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Никита
Волков
- Актриса
Полина
Гухман
- ЯГАктёр
Ярослав
Головнёв
- ИПСценарист
Иван
Петухов
- ЛРПродюсер
Лала
Рустамова
- ВКПродюсер
Владимир
Комаров
- ТАПродюсер
Тимур
Асадов
- МНХудожница
Мария
Назарова
- ВКМонтажёр
Вадим
Красницкий
- МСОператор
Максим
Смирнов
- ММКомпозитор
Миша
Мищенко