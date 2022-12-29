Сестры
Wink
Фильмы
Сестры
6.12022, Сестры
Триллер, Ужасы105 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сестры (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Фильм «Сестры» — история молодой матери, которая решается на крайние меры ради спасения себя и сына от домашнего насилия. Главную роль в картине Ивана Петухова сыграла Ирина Старшенбаум.

Аня оказалась в ловушке: ее брак с Андреем трещит по швам, а муж нередко поднимает на нее руку. Но все вокруг, включая близких, уверены, что ничего страшного не происходит — главное ведь, что мужик Ане достался работящий и непьющий. В отчаянии женщина ищет ответа на интернет-форуме и неожиданно узнает о тайной организации «Сестры», которая помогает жертвам абьюза. Чтобы решить проблему, Аня соглашается на мистический обряд крови и огня, но вскоре понимает: она призвала не только спасение, но и силы, с которыми не готова бороться.

Это не просто хоррор о сверхъестественном, а кино о том, как бывает невыносимо угодить в безвыходную ситуацию и остаться наедине со своими страхами. Смотреть фильм «Сестры» стоит тем, кто не боится откровенных разговоров на сложные и болезненные темы.

Страна
Россия
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.2 IMDb