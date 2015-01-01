Черная вода (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Мистическая история о российской глубинке, полной мрачных тайн и призраков прошлого.



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Максим приобретает старый корабль и вместе со своей девушкой Полиной и братом Петей отправляется в глухую деревню, чтобы попытаться вернуть к жизни видавшее виды судно. Местные жители безуспешно пытаются отговорить молодых людей от этой затеи, пугая их рассказами о проклятии, лежащем на корабле. Настоящая мистика начинает твориться, когда Полина неожиданно исчезает, а затем возвращается совершенно другим человеком…



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