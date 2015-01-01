Черная вода
Wink
Фильмы
Черная вода

Черная вода (фильм, 2015) смотреть онлайн

6.62015, Черная вода
Ужасы, Драмы108 мин18+
Фильм в подписке «START»

Сюжет

Мистическая история о российской глубинке, полной мрачных тайн и призраков прошлого.

Удалось ли мастеру комедий Роману Каримову создать артхаусную драму, вы узнаете, если начнете смотреть онлайн фильм «Черная вода» (2017) в хорошем качестве.

Максим приобретает старый корабль и вместе со своей девушкой Полиной и братом Петей отправляется в глухую деревню, чтобы попытаться вернуть к жизни видавшее виды судно. Местные жители безуспешно пытаются отговорить молодых людей от этой затеи, пугая их рассказами о проклятии, лежащем на корабле. Настоящая мистика начинает твориться, когда Полина неожиданно исчезает, а затем возвращается совершенно другим человеком…

Что приключилось с героиней, узнают те зрители, которые будут фильм 2017 года «Черная вода» смотреть онлайн в HD качестве на сайте Wink.


Черная вода смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Драмы

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черная вода»

Всё