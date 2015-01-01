Черная вода (фильм, 2015) смотреть онлайн
Сюжет
Мистическая история о российской глубинке, полной мрачных тайн и призраков прошлого.
Удалось ли мастеру комедий Роману Каримову создать артхаусную драму, вы узнаете, если начнете смотреть онлайн фильм «Черная вода» (2017) в хорошем качестве.
Максим приобретает старый корабль и вместе со своей девушкой Полиной и братом Петей отправляется в глухую деревню, чтобы попытаться вернуть к жизни видавшее виды судно. Местные жители безуспешно пытаются отговорить молодых людей от этой затеи, пугая их рассказами о проклятии, лежащем на корабле. Настоящая мистика начинает твориться, когда Полина неожиданно исчезает, а затем возвращается совершенно другим человеком…
Что приключилось с героиней, узнают те зрители, которые будут фильм 2017 года «Черная вода» смотреть онлайн в HD качестве на сайте Wink.
Черная вода смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Роман
Каримов
- Актриса
Ирина
Старшенбаум
- ДБАктёр
Дмитрий
Богдан
- ЕААктёр
Евгений
Алехин
- ИЕАктриса
Инна
Егорова
- СБАктёр
Сергей
Белый
- НШАктриса
Наталья
Шапошникова
- НКАктёр
Николай
Кычев
- АПАктёр
Андрей
Папанин
- ИМАктёр
Игорь
Маслобойников
- СОСценарист
Сергей
Осипьян
- АЛСценарист
Александр
Лунгин
- Сценарист
Роман
Каримов
- Продюсер
Андрей
Новиков
- Продюсер
Александр
Котелевский
- ИСМонтажёр
Илья
Советов
- ОАМонтажёр
Ольга
Алексеева
- ДГОператор
Дмитрий
Горбачевский
- КЧКомпозитор
Константин
Чалых
- Композитор
Роман
Каримов
- СККомпозитор
Сергей
Клевенский