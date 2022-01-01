Здоровый человек (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Драма Петра Тодоровского с Никитой Ефремовым и Ириной Старшенбаум о ведущем, который посвящает свою жизнь волонтерству, поглощенный стремлением творить добро. Майя и Егор — семья ведущих, работающих на «Матч ТВ». У них достаточно денег и устоявшийся быт: кажется, жизнь удалась. Однажды Егор бросается на помощь девушке, которую избивают во дворе дома. Но триумф длится недолго: вскоре ее убивает тот же человек, которого Егор сумел отогнать накануне. После этого у Егора что-то меняется внутри, и он решает стать волонтером — развлекать пациентов детской онкологической больницы. Позже он записывается в спасательный отряд «ЛизаАлерт» и все больше времени посвящает активизму. По мнению Майи — в ущерб семье. Сможет ли Егор прийти к внутреннему равновесию, расскажет фильм «Здоровый человек», который можно смотреть онлайн в хорошем качестве в сервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ПТРежиссёр
Петр
Тодоровский
- Актёр
Никита
Ефремов
- Актриса
Ирина
Старшенбаум
- Актриса
Полина
Айнутдинова
- Актёр
Евгений
Ткачук
- АМАктёр
Александр
Михайлов
- ОЧАктёр
Олег
Чугунов
- ПСАктёр
Платон
Саввин
- ДБАктриса
Дарья
Балабанова
- Актриса
Маша
Кошина
- МНАктриса
Милена
Нестерова
- ПТСценарист
Петр
Тодоровский
- ВФПродюсер
Валерий
Федорович
- ЕНПродюсер
Евгений
Никишов
- ИГПродюсер
Иван
Голомовзюк
- АГПродюсер
Анна
Гудкова
- ПГХудожница
Полина
Гречко
- АКМонтажёр
Александра
Королева
- ГФОператор
Глеб
Филатов
- ФЖКомпозитор
Федор
Журавлев
- ЕСКомпозитор
Елена
Строганова