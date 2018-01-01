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Завод (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.52018, Завод
Криминал, Драмы106 мин18+
Фильм в подписке «START»

Сюжет

Шестеро отчаявшихся работяг берут в заложники директора завода. Социальный триллер Юрия Быкова с Денисом Шведовым и Андреем Смоляковым.

Действие фильма происходит в небольшом провинциальном городе, где местный завод становится жертвой банкротства. Его циничный владелец Константин Калугин решает продать объект иностранным инвесторам и закрыть производство. Это решение оказывается катастрофическим для обычных рабочих, включая бывшего спецназовца по прозвищу Седой. Объединившись с друзьями, мужчина нападает на Калугина. Работники вместе с пленником закрываются в заводской мастерской и требуют выкуп за его освобождение. Когда вооруженная до зубов личная охрана олигарха прибывает на предприятие, похитители осознают, что им уже нечего терять.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Завод»

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