Завод (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Шестеро отчаявшихся работяг берут в заложники директора завода. Социальный триллер Юрия Быкова с Денисом Шведовым и Андреем Смоляковым.



Действие фильма происходит в небольшом провинциальном городе, где местный завод становится жертвой банкротства. Его циничный владелец Константин Калугин решает продать объект иностранным инвесторам и закрыть производство. Это решение оказывается катастрофическим для обычных рабочих, включая бывшего спецназовца по прозвищу Седой. Объединившись с друзьями, мужчина нападает на Калугина. Работники вместе с пленником закрываются в заводской мастерской и требуют выкуп за его освобождение. Когда вооруженная до зубов личная охрана олигарха прибывает на предприятие, похитители осознают, что им уже нечего терять.



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