Завод (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
Шестеро отчаявшихся работяг берут в заложники директора завода. Социальный триллер Юрия Быкова с Денисом Шведовым и Андреем Смоляковым.
Действие фильма происходит в небольшом провинциальном городе, где местный завод становится жертвой банкротства. Его циничный владелец Константин Калугин решает продать объект иностранным инвесторам и закрыть производство. Это решение оказывается катастрофическим для обычных рабочих, включая бывшего спецназовца по прозвищу Седой. Объединившись с друзьями, мужчина нападает на Калугина. Работники вместе с пленником закрываются в заводской мастерской и требуют выкуп за его освобождение. Когда вооруженная до зубов личная охрана олигарха прибывает на предприятие, похитители осознают, что им уже нечего терять.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Юрий
Быков
- Актёр
Денис
Шв�едов
- Актёр
Андрей
Смоляков
- ВААктёр
Владислав
Абашин
- Актёр
Иван
Янковский
- Актёр
Александр
Бухаров
- Актёр
Алексей
Комашко
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- АХАктёр
Андрей
Харыбин
- ЮЛАктёр
Юрий
Лопарев
- Актёр
Сергей
Сосновский
- Сценарист
Юрий
Быков
- Продюсер
Юрий
Быков
- ШЧПродюсер
Шарль-Эврар
Чехов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- РТПродюсер
Руслан
Татаринцев
- УПХудожница
Ульяна
Полянская
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- ВУОператор
Владимир
Ушаков
- Композитор
Юрий
Быков
- ИИКомпозитор
Иван
Исьянов