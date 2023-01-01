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Российские фильмы про спорт
9.4
Капитан Крюк
2024, 92 мин
7.7
Мама
2024, 8 мин
9.5
Лед 3
2024, 134 мин
6.7
Хоккей мне снится
2024, 56 мин
9.1
Енисейский марафон
2023, 79 мин
Бесплатно
7.6
Крецул
2023, 100 мин
8.4
Мотокросс через всю жизнь
2023, 132 мин
Бесплатно
8.7
Фетисов
2023, 77 мин
Бесплатно
9.1
Дайте мне победить
2023, 69 мин
Бесплатно
8.8
Бультерьер
2022, 91 мин
9.0
Суперсерия 72
2022, 76 мин
Бесплатно
6.3
F20
2022, 84 мин
6.6
Бодибилдер
2022, 87 мин
Бесплатно
8.3
Легенда о Самбо
2022, 100 мин
9.0
Одиннадцать молчаливых мужчин
2021, 116 мин
Бесплатно
8.5
Уральское дерби
2021, 88 мин
8.5
Панчер
2021, 136 мин
Бесплатно
8.8
И бьется
2021, 76 мин
Бесплатно
9.2
Зенит-2008. Победная песня
2021, 94 мин
Бесплатно
9.3
Чемпион мира
2021, 138 мин
Бесплатно
9.5
Белый снег
2021, 121 мин
8.9
Виктория
2020, 88 мин
8.0
Спасти нельзя оставить
2020, 61 мин
Бесплатно
9.6
Лед 2
2020, 125 мин
8.1
Леди №13
2020, 60 мин
Бесплатно
7.6
Красные пингвины
2019, 76 мин
9.0
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
2019, 111 мин
9.6
Лед
2018, 112 мин
9.5
Со дна вершины
2017, 106 мин
Бесплатно
9.6
Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее
2016, 99 мин
Бесплатно
8.9
Везучая
2013, 92 мин
Бесплатно
9.4
Выкрутасы
2010, 96 мин
Бесплатно
7.7
Каменная башка
2008, 91 мин