Хоккей мне снится (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Проект режиссера Севы Галкина приоткрывает секреты съемок документального сериала «Российский хоккей. Сила внутри», в котором приняли участие знаменитые хоккеисты современности — Владислав Третьяк, Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов. Зрители могут заглянуть на бэкстейдж и узнать больше об атмосфере на съемочной площадке, творческом процессе создания ленты, общении с героями. Авторы делятся своим отношением к хоккею с его трудностями и радостями, а хоккеисты рассказывают о месте спорта в их жизни.



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