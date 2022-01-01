Суперсерия 72 (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Уникальный док о вошедшем в историю ледовом противостоянии СССР и Канады в условиях холодной войны. В сентябре 1972 года состоялась первая встреча хоккеистов сборных Советского Союза и Канады. Всего в рамках Суперсерии-1972 прошло 8 матчей. На Западе были уверены, что профессионалы НХЛ сразу же затмят советских любителей. Однако команда СССР очень достойно проявила себя. В первом же состязании на льду легендарной спортивной арены «Монреаль Форум» советские игроки одержали сокрушительную победу. можно смотреть онлайн в хорошем качестве



Суперсерия 72 смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.