Суперсерия 72 (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Уникальный док о вошедшем в историю ледовом противостоянии СССР и Канады в условиях холодной войны. В сентябре 1972 года состоялась первая встреча хоккеистов сборных Советского Союза и Канады. Всего в рамках Суперсерии-1972 прошло 8 матчей. На Западе были уверены, что профессионалы НХЛ сразу же затмят советских любителей. Однако команда СССР очень достойно проявила себя. В первом же состязании на льду легендарной спортивной арены «Монреаль Форум» советские игроки одержали сокрушительную победу. можно смотреть онлайн в хорошем качестве
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
- СГРежиссёр
Сергей
Головецкий
- ВТАктёр
Владислав
Третьяк
- АЯАктёр
Александр
Якушев
- АМАктёр
Александр
Мальцев
- БМАктёр
Борис
Майоров
- БМАктёр
Борис
Михайлов
- ВЛАктёр
Владимир
Лутченко
- ЮЛАктёр
Юрий
Ляпкин
- ВААктёр
Вячеслав
Анисин
- ЮЛАктёр
Юрий
Лебедев
- ВПАктёр
Владимир
Писаревский
- МКСценарист
Максим
Кадушкин
- СГСценарист
Сергей
Головецкий
- ОКПродюсер
Олег
Капанец
- ИУОператор
Ирина
Уральская
- АПОператор
Анатолий
Петрига