Wink
Фильмы
Суперсерия 72
Актёры и съёмочная группа фильма «Суперсерия 72»

Актёры и съёмочная группа фильма «Суперсерия 72»

Режиссёры

Сергей Головецкий

Сергей Головецкий

Режиссёр

Актёры

Владислав Третьяк

Владислав Третьяк

Актёр
Александр Якушев

Александр Якушев

Актёр
Александр Мальцев

Александр Мальцев

Актёр
Борис Майоров

Борис Майоров

Актёр
Борис Михайлов

Борис Михайлов

Актёр
Владимир Лутченко

Владимир Лутченко

Актёр
Юрий Ляпкин

Юрий Ляпкин

Актёр
Вячеслав Анисин

Вячеслав Анисин

Актёр
Юрий Лебедев

Юрий Лебедев

Актёр
Владимир Писаревский

Владимир Писаревский

Актёр

Сценаристы

Максим Кадушкин

Максим Кадушкин

Сценарист
Сергей Головецкий

Сергей Головецкий

Сценарист

Продюсеры

Олег Капанец

Олег Капанец

Продюсер

Операторы

Ирина Уральская

Ирина Уральская

Оператор
Анатолий Петрига

Анатолий Петрига

Оператор