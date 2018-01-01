Фильмы про студентов и старшеклассников
Фильмы про студентов и старшеклассников

Учись, студент! Лучшие фильмы про университеты, колледжи и старшие классы школы — волшебное время, когда молодые люди должны выбирать своё светлое будущее, но чаще предпочитают отрываться по полной с друзьми и предаваться романтическим приключениям.

Постер к фильму Непослушная 2023
8.2

Непослушная

2023, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Страна Саша 2022
8.2

Страна Саша

2022, 82 мин
Постер к фильму Первая любовь 2022
7.9

Первая любовь

2022, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Заговор в Каире 2022
7.8

Заговор в Каире

2022, 115 мин
Постер к фильму Квартира 404 2022
7.1

Квартира 404

2022, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мое прекрасное несчастье 2022
8.5

Мое прекрасное несчастье

2022, 91 мин
Постер к фильму Герда 2021
6.1

Герда

2021, 121 мин
Постер к фильму Проклятие. Мертвая земля 2021
6.8

Проклятие. Мертвая земля

2021, 82 мин
Постер к фильму После 2019
9.1

После

2019, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дождливый день в Нью-Йорке 2019
8.3

Дождливый день в Нью-Йорке

2019, 88 мин
Постер к фильму Астрал. Реинкарнация 2019
6.2

Астрал. Реинкарнация

2019, 106 мин
Постер к фильму Танцуй сердцем 2019
8.6

Танцуй сердцем

2019, 103 мин
Постер к фильму На грани безумия 2018
7.4

На грани безумия

2018, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Никаких больше вечеринок 2018
7.2

Никаких больше вечеринок

2018, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Этим летом 2018
7.3

Этим летом

2018, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Статус: Обновлен 2018
8.8

Статус: Обновлен

2018, 101 мин
Постер к фильму Зачетный препод 3 2017
9.1

Зачетный препод 3

2017, 114 мин
Постер к фильму Хороший мальчик 2016
8.5

Хороший мальчик

2016, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Большой 2016
9.2

Большой

2016, 126 мин
Постер к фильму Каждому свое 2016
7.5

Каждому свое

2016, 111 мин
Бесплатно
Постер к фильму Особо опасна 2015
8.5

Особо опасна

2015, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Простушка 2015
8.9

Простушка

2015, 97 мин
Бесплатно
Постер к фильму Класс коррекции 2014
8.1

Класс коррекции

2014, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Клуб бунтарей 2014
6.9

Клуб бунтарей

2014, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Одержимость 2013
9.0

Одержимость

2013, 102 мин
Постер к фильму Хочу. Не могу 2013
7.5

Хочу. Не могу

2013, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Страшно красив 2011
8.9

Страшно красив

2011, 83 мин
Постер к фильму Убойные каникулы 2010
9.0

Убойные каникулы

2010, 84 мин
Постер к фильму Мечтатели 2003
8.0

Мечтатели

2003, 109 мин
Бесплатно
Постер к фильму Король вечеринок 2001
8.9

Король вечеринок

2001, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Студентка 1988
8.5

Студентка

1988, 99 мин
Постер к фильму Приходите завтра... 1962
9.5

Приходите завтра...

1962, 92 мин