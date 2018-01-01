Фильмы про студентов и старшеклассников

Учись, студент! Лучшие фильмы про университеты, колледжи и старшие классы школы — волшебное время, когда молодые люди должны выбирать своё светлое будущее, но чаще предпочитают отрываться по полной с друзьми и предаваться романтическим приключениям.