Зачетный препод 3 (фильм, 2017) смотреть онлайн
9.02017, Fack ju Göhte 3
Комедия111 мин18+
О фильме
Бывший криминальный элемент Зеки Мюллер, волею судеб ставший школьным учителем, всe ещe руководит классом для трудных подростков. Впереди у них выпускные экзамены, и, если ребята их завалят, школу закроют. Удастся ли Мюллеру наставить своих нерадивых учеников на путь исправления?
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.4 IMDb
- БДРежиссёр
Бора
Дагтекин
- ЭМАктёр
Элиас
М’Барек
- ЙХАктриса
Йелла
Хаазе
- СХАктриса
Сандра
Хюллер
- КРАктриса
Катя
Риман
- МфАктёр
Макс
фон дер Грёбен
- ГЭАктриса
Гизем
Эмре
- АААктёр
Арам
Арами
- ЛРАктёр
Лукас
Райбер
- ЛКАктриса
Лена
Кленке
- РГАктриса
Руна
Грайнер
- БДСценарист
Бора
Дагтекин
- НШПродюсер
Николь
Шпрингстуббе
- ММПродюсер
Мартин
Мошкович
- ЛОПродюсер
Лена
Олбрич
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ФЭХудожник
Филипп
Эггерт
- КфМонтажёр
Константин
фон Сельд
- МНОператор
Маркус
Нестрой
- ВШКомпозитор
Винсент
Штайн