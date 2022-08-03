Зачетный препод 3 (фильм, 2017) смотреть онлайн

Бывший криминальный элемент Зеки Мюллер, волею судеб ставший школьным учителем, всe ещe руководит классом для трудных подростков. Впереди у них выпускные экзамены, и, если ребята их завалят, школу закроют. Удастся ли Мюллеру наставить своих нерадивых учеников на путь исправления?

