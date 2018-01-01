Wink
Зачетный препод 3
Актёры и съёмочная группа фильма «Зачетный препод 3»

Режиссёры

Бора Дагтекин

Bora Dagtekin
Режиссёр

Актёры

Элиас М’Барек

Elyas M'Barek
АктёрZeki Müller
Йелла Хаазе

Jella Haase
АктрисаChantal
Сандра Хюллер

Sandra Hüller
АктрисаBiggi Enzberger
Катя Риман

Katja Riemann
АктрисаGudrun Gerster
Макс фон дер Грёбен

Max von der Groeben
АктёрDanger
Гизем Эмре

Gizem Emre
АктрисаZeynep
Арам Арами

Aram Arami
АктёрBurak
Лукас Райбер

Lucas Reiber
АктёрEtienne 'Ploppi'
Лена Кленке

Lena Klenke
АктрисаLaura
Руна Грайнер

Runa Greiner
АктрисаMeike

Сценаристы

Бора Дагтекин

Bora Dagtekin
Сценарист

Продюсеры

Николь Шпрингстуббе

Nicole Springstubbe
Продюсер
Мартин Мошкович

Martin Moszkowicz
Продюсер
Лена Олбрич

Lena Olbrich
Продюсер

Актёры дубляжа

Антон Савенков

Актёр дубляжа
Ева Финкельштейн

Актриса дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Павел Кипнис

Актёр дубляжа
Александр Гаврилин

Актёр дубляжа

Художники

Филипп Эггерт

Philipp Eggert
Художник

Монтажёры

Константин фон Сельд

Constantin von Seld
Монтажёр

Операторы

Маркус Нестрой

Markus Nestroy
Оператор

Композиторы

Винсент Штайн

Vincent Stein
Композитор