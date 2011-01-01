Страшно красив (фильм, 2011) смотреть онлайн

Страшно красив
Страшно красив

8.92011, Beastly
Фэнтези, Мелодрама83 мин18+
Фэнтези, Мелодрама83 мин18+

О фильме

Красавица и чудовище 21 века. Экранизация молодежного фэнтези по мотивам старой сказки.

Кайл Кингстон — настоящий счастливчик: благодаря привлекательной внешности и богатству он никогда не знал невзгод и проблем. Такая жизнь сделала его черствым и высокомерным по отношению к окружающим, и за это судьба однажды наказывает парня. Сокурсница Кайла Кендра, которую он обидел, оказывается ведьмой и решает проучить наглеца. Кайл теряет свое главное достоинство — красоту. В нашем мире сложно жить с лицом, испещренным шрамами, и ужасающим телом, особенно тому, кто привык к восхищению со стороны окружающих. Однако парень еще может все вернуть, если только встретит девушку, способную полюбить его, несмотря на внешность.

Сможет ли Кайл избавиться от проклятия или проведет остаток дней в обличье монстра? Нил Патрик Харрис и Мэри-Кейт Олсен в очаровательной фэнтези-мелодраме — смотреть фильм «Страшно красив» 2011 года можно на видеопортале Wink.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Страшно красив»