Страшно красив (фильм, 2011) смотреть онлайн

Красавица и чудовище 21 века. Экранизация молодежного фэнтези по мотивам старой сказки.



Кайл Кингстон — настоящий счастливчик: благодаря привлекательной внешности и богатству он никогда не знал невзгод и проблем. Такая жизнь сделала его черствым и высокомерным по отношению к окружающим, и за это судьба однажды наказывает парня. Сокурсница Кайла Кендра, которую он обидел, оказывается ведьмой и решает проучить наглеца. Кайл теряет свое главное достоинство — красоту. В нашем мире сложно жить с лицом, испещренным шрамами, и ужасающим телом, особенно тому, кто привык к восхищению со стороны окружающих. Однако парень еще может все вернуть, если только встретит девушку, способную полюбить его, несмотря на внешность.



Сможет ли Кайл избавиться от проклятия или проведет остаток дней в обличье монстра?



