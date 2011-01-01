Страшно красив (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
Красавица и чудовище 21 века. Экранизация молодежного фэнтези по мотивам старой сказки.
Кайл Кингстон — настоящий счастливчик: благодаря привлекательной внешности и богатству он никогда не знал невзгод и проблем. Такая жизнь сделала его черствым и высокомерным по отношению к окружающим, и за это судьба однажды наказывает парня. Сокурсница Кайла Кендра, которую он обидел, оказывается ведьмой и решает проучить наглеца. Кайл теряет свое главное достоинство — красоту. В нашем мире сложно жить с лицом, испещренным шрамами, и ужасающим телом, особенно тому, кто привык к восхищению со стороны окружающих. Однако парень еще может все вернуть, если только встретит девушку, способную полюбить его, несмотря на внешность.
Сможет ли Кайл избавиться от проклятия или проведет остаток дней в обличье монстра? Нил Патрик Харрис и Мэри-Кейт Олсен в очаровательной фэнтези-мелодраме — смотреть фильм «Страшно красив» 2011 года можно на видеопортале Wink.
Страшно красив смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Даниел
Барнз
- АПАктёр
Алекс
Петтифер
- Актриса
Ванесса
Энн Хадженс
- Актриса
Мэри-Кейт
Олсен
- Актёр
Нил
Патрик Харрис
- ЛГАктриса
Лиза
Гей Хэмилтон
- ПКАктёр
Питер
Краузе
- ДБАктёр
Джастин
Брэдли
- Актриса
Дакота
Джонсон
- ЭКАктёр
Эрик
Кнудсен
- КГАктёр
Карл
Грабошас
- ДБСценарист
Даниел
Барнз
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- СЭХудожница
Суттират
Энн Ларларб
- ТДМонтажёр
Томас
Дж. Нордберг
- МУОператор
Мэнди
Уокер
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос