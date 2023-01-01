Биография

Мэри-Кейт Олсен — американская актриса, модельер и продюсер. Родилась в Шерман-Оксе 13 июня 1986 года. Уже в девять месяцев юная Олсен оказалась перед камерами — вместе с сестрой-близняшкой Эшли ее утвердили на роль в сериале «Полный дом». В 1993 году девочки открыли собственный продюсерский центр Dualstar, чтобы работать только на себя. В 2000-х стала соавтором линии одежды для подростков, выпустила книгу Influence, посвященную моде, открыла бренд Elizabeth and James, названный в честь брата и младшей сестры. Входила в список Forbs как самая богатая женщина планеты. Фильмография Мэри-Кейт Олсен насчитывает более 30 фильмов, среди которых легендарные комедии «Двое: Я и моя тень», «Паспорт в Париж», «Побеждая Лондон», «Солнечные каникулы», «Однажды в Риме», «Мгновения Нью-Йорка». Также ее можно увидеть в драме «Безумие», сериалах «Кто такая Саманта?» и «Дурман».