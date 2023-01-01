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Фильмы и сериалы про королевских особ
Фильмы и сериалы про королевских особ - подборка
9.6
Анжелика и король
1965, 100 мин
9.3
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора
2002, 111 мин
Бесплатно
9.3
Король говорит!
2010, 113 мин
Бесплатно
9.2
Белоснежка: Месть гномов
2012, 103 мин
Бесплатно
9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора
2002, 102 мин
Бесплатно
9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 2. Завещание императрицы
2000, 83 мин
Бесплатно
9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 3. Я — император
2001, 77 мин
Бесплатно
9.1
Александр
2004, 168 мин
Бесплатно
9.1
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора
2000, 79 мин
Бесплатно
9.1
Тристан и Изольда
2005, 120 мин
Бесплатно
9.0
Принцесса Монако
2014, 98 мин
8.9
Диана: История любви
2013, 108 мин
8.7
Лондонские каникулы
2015, 92 мин
Бесплатно
8.7
Принц из рая
2023, 86 мин
Бесплатно
8.7
Версальский роман
2014, 112 мин
8.6
Матильда
2017, 104 мин
Бесплатно
8.5
Трон
2015, 120 мин
Бесплатно
8.5
Царь
2009, 118 мин
8.4
Принцесса и Руна времени
2020, 110 мин
Бесплатно
8.4
Принцесса и Колдун Алазар
2022, 131 мин
Бесплатно
8.3
Ярославна, королева Франции
1978, 92 мин
Бесплатно
8.2
Проклятие золотого цветка
2006, 109 мин
8.1
Король Радбод. Последний викинг
2018, 154 мин
8.1
Игра королевы
2023, 115 мин
8.1
Роберт — король Шотландии
2019, 118 мин
7.8
Раскол короны
2016, 110 мин
Бесплатно
7.6
Последняя королева
2022, 108 мин
7.3
Убийца королей
2022, 93 мин
Бесплатно
7.3
Один король – одна Франция
2018, 117 мин
Бесплатно
7.3
Во имя короля 2
2011, 92 мин
Бесплатно
7.2
Дикая охота короля Стаха
1979, 104 мин
Бесплатно
7.0
Первая на русском троне
2023, 16 мин
7.0
Екатерина II: Закат Великой
2022, 30 мин
5.8
Новейшее платье короля
2018, 27 мин