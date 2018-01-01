Фильмы и сериалы о женской дружбе
Говорят, что её не бывает, но эти фильмы доказывают обратное: лучшие истории о женской дружбе и сестринстве в одной коллекции.
8.3
Материнский инстинкт
2024, 90 мин
9.2
Тур с Иванушками
2024, 111 мин
6.0
Девушки на балконе
2024, 94 мин
8.0
Великолепная четверка
2024, 85 мин
Бесплатно
6.6
Как звезды
2023, 99 мин
7.8
Свет
2023, 103 мин
7.9
Одной безумной ночью
2023, 82 мин
Бесплатно
7.6
Очень плохая девчонка
2023, 98 мин
5.1
Как заниматься сексом
2023, 87 мин
7.6
Мелочи жизни
2023, 122 мин
7.7
Лучшие дни
2023, 94 мин
Бесплатно
8.3
На рубле без рубля
2023, 106 мин
Бесплатно
7.0
Подруга с того света
2022, 79 мин
7.9
Безумный девичник
2021, 85 мин
Бесплатно
7.6
Авантюристки
2020, 85 мин
Бесплатно
7.8
Почти знамениты
2019, 107 мин
8.6
Любовницы
2019, 93 мин
8.5
Талли
2018, 91 мин
Бесплатно
9.1
Книжный клуб
2018, 99 мин
Бесплатно
9.0
Последнее слово
2017, 103 мин
Бесплатно
8.0
Купи меня
2017, 102 мин
Бесплатно
9.2
Очень плохие мамочки 2
2017, 99 мин
9.3
Очень плохие мамочки
2016, 96 мин
7.9
Кококо
2012, 83 мин
8.4
Подруги
2010, 88 мин
Бесплатно
9.3
Война невест
2009, 85 мин
9.0
Женская дружба
2007, 91 мин
Бесплатно
8.9
Там, где сердце
2000, 115 мин