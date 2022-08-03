Безумный девичник (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Четверо школьных подруг собираются на девичник по случаю свадьбы их общей знакомой, с которой они уже давно не виделись. Та не приходит на встречу, вместо этого устраивая им своеобразный квест по всему городу. В результате они вспомнят старые мечты и заново полюбят жизнь.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ФАРежиссёр
Франческо
Аполлони
- ЛБАктриса
Лоредана
Берте
- ЛКАктриса
Лаура
Кьятти
- НФАктриса
Нина
Фотарас
- КФАктриса
Киара
Франчини
- АГАктёр
Адриан
Гаета
- ДИАктриса
Дзюн
Итикава
- АЛАктриса
Антония
Лискова
- ЭМАктриса
Эмма
Матильда Лио
- ФАСценарист
Франческо
Аполлони
- ФНСценарист
Фабрицио
Нарди
- Актриса дубляжа
Марина
Волкова
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Бранд
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова