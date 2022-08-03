Четверо школьных подруг собираются на девичник по случаю свадьбы их общей знакомой, с которой они уже давно не виделись. Та не приходит на встречу, вместо этого устраивая им своеобразный квест по всему городу. В результате они вспомнят старые мечты и заново полюбят жизнь.

