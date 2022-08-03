Безумный девичник
Wink
Фильмы
Безумный девичник
8.02021, Addio al nubilato
Комедия85 мин18+

Безумный девичник (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Четверо школьных подруг собираются на девичник по случаю свадьбы их общей знакомой, с которой они уже давно не виделись. Та не приходит на встречу, вместо этого устраивая им своеобразный квест по всему городу. В результате они вспомнят старые мечты и заново полюбят жизнь.

Страна
Италия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Безумный девичник»