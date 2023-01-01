Одной безумной ночью
Wink
Фильмы
Одной безумной ночью
7.92023, It Only Takes a Night
Комедии, Мелодрамы82 мин18+
Четыре подруги уходят в отрыв, чтобы помочь одной из них пережить расставание

Одной безумной ночью (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Четыре подруги устраивают загул по ночным клубам, чтобы помочь одной из них справиться с недавним расставанием. В жизни Руби ничего не предвещало беды. В честь трехлетней годовщины отношений со своим молодым человеком Ангусом она подготовила шикарное свидание в спа-центре. Руби уверена: в этот день Ангус должен сделать ей предложение. Однако вместо кольца она получает новость о расставании. Следующие три месяца Руби отказывается выходить из дома, но ее подруги Нина, Эмма и Софи решают взять ситуацию в свои руки и вытаскивают девушку прогуляться по ночному Лондону. Смотреть фильм «Одной безумной ночью» 2023 года можно онлайн на Wink в хорошем качестве!

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Информация

Страна
Австралия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одной безумной ночью»

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