Мелочи жизни (фильм, 2023) смотреть онлайн

Выйдя из психлечебницы, бывшая студентка устраивается в антикварный магазин, где встречает свою подругу по несчастью. Драма Кэти Холмс, в которой она также сыграла одну из главных ролей.



Бенита бросила колледж и обратилась в психиатрическую лечебницу после того, как ей пришлось пережить насилие. Вернувшись домой к матери, она почти не говорит о том, что случилось, и пытается вести нормальную жизнь. Она устраивается на работу в антикварный магазин, где продают удивительные и редкие вещи со всего света. Но прошлое не отпустит ее так просто: в жизни Бениты вновь появляется Диана, ее эксцентричная подруга по психлечебнице, которая оказывается богатой светской львицей. Под влиянием Дианы и новых коллег Бенита пересмотрит свои взгляды на мир.



