Алан Камминг — шотландско-американский актер, продюсер, композитор, известный своим разносторонним творчеством и яркими ролями в кино, театре и на телевидении. Родился в Аберфелди 27 января 1965 года. Детство было омрачено сложными семейными отношениями. В школьные годы он проявлял интерес к творчеству, а после завершения обучения в Королевской консерватории Шотландии начал свою карьеру на театральной сцене, участвуя в различных постановках и телепроектах. Дебют Алана Камминга на большом экране состоялся в картине «Прага», за которую он получил номинацию на шотландскую премию BAFTA. Затем он запомнился ярким образом в экшене «Золотой глаз», что открыло ему двери к крупномасштабным проектам, таким как «Дети шпионов» и «Люди Икс 2». В 1998 году он удостоился премии «Тони» за свои достижения в мюзикле «Кабаре». Наряду с актерской карьерой, он также успешный сценарист, режиссер и продюсер. Одним из его заметных произведений стал фильм «Юбилей». Его творчество охватывает также короткометражные картины и озвучивание анимационных проектов, таких как «Смурфики». В 2009 году был награжден званием кавалера Британской империи за свои достижения в области искусства.