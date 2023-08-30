Подруга с того света
Wink
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Подруга с того света
7.12022, I'm Totally Fine
Комедия, Фантастика79 мин18+
Лучшая подруга Ванессы неожиданно возвращается после своей смерти. Фантастическое драмеди о потере и дружбе
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Подруга с того света (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Фантастическое драмеди о женщине, которая встречает инопланетянку, как две капли воды похожую на ее погибшую подругу. Ванесса и Дженнифер с детства были лучшими подругами. Вместе они завели собственное дело — производство органической газировки. Но вскоре после того, как они заключили первый договор, Дженнифер умерла от неизвестной болезни. Ванесса в отчаянии едет на шикарную виллу, где они планировали закатить масштабную вечеринку. Никакого веселья больше не планируется, но там появляется внезапная гостья. Женщина выглядит точь-в-точь как Дженнифер, но тем не менее это уже не подруга Ванессы, а инопланетное существо, принявшее ее облик и воспоминания. Новая Дженнифер прибыла на Землю, чтобы изучить поведение людей, и Ванесса ей в этом поможет. К чему это приведет, можно узнать в комедии «Подруга с того света» — фильм 2022 года доступен онлайн на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Драма
Качество
Full HD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Подруга с того света»