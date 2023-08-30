Подруга с того света (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Фантастическое драмеди о женщине, которая встречает инопланетянку, как две капли воды похожую на ее погибшую подругу. Ванесса и Дженнифер с детства были лучшими подругами. Вместе они завели собственное дело — производство органической газировки. Но вскоре после того, как они заключили первый договор, Дженнифер умерла от неизвестной болезни. Ванесса в отчаянии едет на шикарную виллу, где они планировали закатить масштабную вечеринку. Никакого веселья больше не планируется, но там появляется внезапная гостья. Женщина выглядит точь-в-точь как Дженнифер, но тем не менее это уже не подруга Ванессы, а инопланетное существо, принявшее ее облик и воспоминания. Новая Дженнифер прибыла на Землю, чтобы изучить поведение людей, и Ванесса ей в этом поможет. К чему это приведет, можно узнать в комедии «Подруга с того света» — фильм 2022 года доступен онлайн на Wink.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма
КачествоFull HD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
- ДБАктриса
Джиллиан
Белл
- НМАктриса
Натали
Моралес
- БААктёр
Блейк
Андерсон
- КНАктёр
Кайл
Ньюачек
- КМАктриса
Карен
Маруяма
- Актёр
Харви
Гильен
- АКАктёр
Алиша
Кетри
- СФАктёр
Сет
Фарли
- АКСценарист
Алиша
Кетри
- ДБПродюсер
Джиллиан
Белл
- АКПродюсер
Алиша
Кетри
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ДВКомпозитор
Дэнни
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