Великолепная четверка (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Четыре подруги, которые давно дружат, встречаются на свадьбе одной из них. «Великолепная четверка» — фильм со Сьюзан Сарандон, в котором есть женская дружба, романтика и море комичных ситуаций.



Китти и Эллис, две подруги за 60, едут на выходные на солнечный остров, где их подруга Мэрилин готовится выйти замуж во второй раз. С собой они хотят взять Лу, с которой невеста в ссоре: когда им было по 20, Мэрилин увела у Лу парня и прожила с ним много лет в браке. Прибегнув к уморительной уловке, Кити и Эллис удается затащить Лу на торжество. И несмотря на то, что предпраздничный уик-энд обещает быть только для девочек, Лу знакомится с обаятельным владельцем бара Тедом и блистательным капитаном Эрни, который вдобавок цитирует ее любимого писателя Эрнеста Хэмингуэя.



Чем закончится эта поездка для Лу и сможет ли она забыть старые обиды в кругу веселых подруг? Узнаете, если будете смотреть «Великолепная четверка» (2024) — фильм доступен онлайн на видеосервисе Wink.

