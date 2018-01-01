Фантастические миры
Фантастические фильмы открывают перед зрителями удивительные миры, где возможно все: общение с внеземным разумом, межгалактические перелеты, путешествия во времени. Лучшие фантастические фильмы, представленные в нашем онлайн-кинотеатре, позволят вам отправиться в захватывающее приключение и погрузиться в исследование новых вселенных. Мы собрали для вас как популярное кино, так и культовые образцы жанра «фантастика». Фильмы этой категории отличаются высоким качеством спецэффектов, интересным сюжетом и глубокими характерами персонажей. Предлагаем вашему вниманию такие ленты, как «Воины будущего», «Валериан и город тысячи планет», «Календарь ма(й)я», «Все везде и сразу», «Притяжение». Если вы жаждете новых впечатлений, не пропустите фантастические фильмы 2023 года, в числе которых «Круче некуда», «Рубеж выживания», «Луна», «57 секунд». В нашей коллекции есть и такие популярные кинофраншизы, как «Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Дивергент», «Люди в черном». Видеосервис Wink приглашает смотреть фантастические фильмы онлайн в хорошем качестве. Оформляйте подписку и наслаждайтесь увлекательным контентом в любое удобное для вас время!

Постер к фильму 57 секунд 2023
8.1

57 секунд

2023, 95 мин
Постер к фильму Луна 2023
7.9

Луна

2023, 124 мин
Постер к фильму Круче некуда 2023
8.7

Круче некуда

2023, 98 мин
Постер к фильму Блуждающая земля 2 2023
8.0

Блуждающая земля 2

2023, 166 мин
Постер к фильму Воины будущего 2022
7.2

Воины будущего

2022, 69 мин
Бесплатно
Постер к фильму Больше, чем люди 2022
7.4

Больше, чем люди

2022, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Преступления будущего 2022
4.1

Преступления будущего

2022, 102 мин
Постер к фильму Хронос 2022
8.6

Хронос

2022, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму Эра выживания 2022
6.7

Эра выживания

2022, 109 мин
Постер к фильму Обратимая реальность 2022
7.5

Обратимая реальность

2022, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Валериан и город тысячи планет 2017
9.3

Валериан и город тысячи планет

2017, 131 мин
Постер к фильму Притяжение 2017
9.0

Притяжение

2017, 127 мин
Бесплатно
Постер к фильму Защитники 2017
7.5

Защитники

2017, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1 2014
9.2

Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1

2014, 117 мин
Постер к фильму Она 2013
7.9

Она

2013, 120 мин
Постер к фильму Голодные игры: И вспыхнет пламя 2013
9.3

Голодные игры: И вспыхнет пламя

2013, 140 мин
Постер к фильму Обитаемый остров. Схватка 2009
8.2

Обитаемый остров. Схватка

2009, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Четвертый вид 2009
7.5

Четвертый вид

2009, 97 мин
Бесплатно
Постер к фильму Обитаемый остров 2008
8.2

Обитаемый остров

2008, 116 мин
Бесплатно
Постер к фильму Вавилон Н.Э. 2008
8.8

Вавилон Н.Э.

2008, 96 мин
Постер к фильму Репликант 2001
8.4

Репликант

2001, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пятый элемент 1997
9.5

Пятый элемент

1997, 120 мин
Постер к фильму Горец 3: Чародей 1994
8.8

Горец 3: Чародей

1994, 94 мин
Постер к фильму Универсальный солдат 1992
9.3

Универсальный солдат

1992, 99 мин
Бесплатно
Постер к фильму Терминатор 2: Судный день 1991
9.6

Терминатор 2: Судный день

1991, 147 мин
Бесплатно
Постер к фильму Горец 2: Оживление 1990
8.6

Горец 2: Оживление

1990, 105 мин
Бесплатно
Постер к фильму Вспомнить все 1990
9.2

Вспомнить все

1990, 108 мин
Бесплатно
Постер к фильму Трон 1982
7.6

Трон

1982, 91 мин
Бесплатно