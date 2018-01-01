Документальное кино про спорт
Документальное кино про спорт

Коллекция документальных фильмов и сериалов о легендарных спортсменах, новых лицах и значимых событиях в истории спорта.

7.5

Китай, коньки и русский лед

2025, 26 мин
7.3

Кулачные бои

2018, 79 мин
8.1

Сыновья скорости: Хант против Лауды

2022, 81 мин
8.4

Тош

2022, 74 мин
8.8

Леннокс Льюис: Нерассказанная история

2020, 92 мин
8.3

Бока Хуниорс

2015, 105 мин
9.1

Чемпионы

2014, 86 мин
7.3

Бросок в прыжке: история Кенни Сейлорса

2019, 75 мин
8.6

Флойд Мейвезер

2020, 54 мин
8.8

Брюс Ли: Путь воина

2022, 51 мин
8.7

Тайсон Фьюри: Искупление

2022, 53 мин
9.1

Пеле: Король игры

2023, 44 мин
8.7

Новак Джокович: Отказ от поражения

2022, 55 мин
9.2

Мухаммед Али: Величайший

2016, 60 мин
8.5

Майк Тайсон: Железный кулак

2020, 52 мин
8.8

Марадона: Лучший за всю историю

2021, 52 мин
8.9

Манчестер Юнайтед: Путь к славе

2020, 64 мин
8.9

Мэнни Пакьяо: Неудержимая сила

2023, 66 мин
8.7

Лионель Месси: Величайший

2020, 54 мин
8.8

Льюис Хэмилтон: Формула победы

2021, 64 мин
8.1

Леброн Джеймс: Король площадки

2020, 53 мин
8.9

Килиан Мбаппе: Восходящая звезда

2023, 43 мин
9.0

Разная слава Дэвида Бекхэма

2022, 69 мин
9.1

Криштиану Роналду: Единственный и неповторимый

2020, 62 мин
8.5

Конор МакГрегор: Ирландец

2020, 49 мин
6.6

Хоккей мне снится

2024, 56 мин
9.1

Енисейский марафон

2023, 79 мин
9.1

Абсолют

2022, 80 мин
8.7

Фетисов

2023, 77 мин
8.5

Мотокросс через всю жизнь

2023, 132 мин
8.7

И бьется

2021, 76 мин
9.0

Суперсерия 72

2022, 76 мин
8.9

Великий «Юнайтед»

2021, 89 мин
9.0

Тони Хоук: Пока не отвалятся колеса

2022, 123 мин
9.2

Зенит-2008. Победная песня

2021, 94 мин
8.5

Уральское дерби

2021, 88 мин
7.6

Красные пингвины

2019, 76 мин
8.3

Схема

2020, 114 мин
8.2

Женщины Трои

2020, 55 мин
8.7

Диего Марадона

2019, 124 мин
9.7

Пеле: Рождение легенды

2016, 102 мин
