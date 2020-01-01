Лионель Месси: Величайший (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

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«Лионель Месси: Величайший» — фильм в жанре документалистики, рассказывающий о карьере одного из лучших футболистов всех времен.



Аргентинский футболист Лионель Месси стал игроком высочайшего класса, он сделал карьеру, о которой теперь мечтает каждый, кто начинает гонять мять по зеленому полю. Множество наград и титулов, высокооплачиваемые контракты — все это Месси заслужил ценой большого труда. В подростковом возрасте ему приходилось бороться с болезнью дефицита гормона роста, а затем и с огромным количеством травм. Тем не менее его изобретательная легкая и точная игра сделала его уникальным игроком в истории спорта. Месси также известен тем, что 18 лет играл в составе клуба «Барселона», и его переходы в другие команды не раз становились сенсацией.



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