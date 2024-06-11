Манчестер Юнайтед: Путь к славе (фильм, 2020) смотреть онлайн

Захватывающая история клуба №1 в Англии и одной из лучших футбольных команд в мире. Проект «Манчестер Юнайтед: Путь к славе» — фильм о взлетах и падениях спортивных суперзвезд.



1878 год. Манчестер — процветающий город, с развивающимся железнодорожным сообщением. На железной дороге и зародился «Манчестер Юнайтед», тогда еще носивший название «Ньютон Хит». Клуб годами не добивался устойчивого успеха и даже получил прозвище Йо-йо. Но уже в 1950-х годах новая молодая команда проявит себя с лучшей стороны и начнет путь к вершине футбольных соревнований. Под началом тренера Мэтта Басби «Манчестер Юнайтед» превратится в звезд Англии, но также переживет самую громкую трагедию за свое существование — мюнхенскую авиакатастрофу. Однако даже после этого клуб продолжал развиваться, чтобы стать одной из самых узнаваемых команд в мире.



Погрузиться в ее богатую историю поможет документальный фильм «Манчестер Юнайтед: Путь к славе» (2020). Смотреть онлайн его вы сможете в онлайн-кинотеатре Wink.

