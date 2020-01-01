Криштиану Роналду: Единственный и неповторимый (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Звезда мирового футбола и возможно самый выдающийся спортсмен в истории — в прицеле камер документального проекта «Криштиану Роналду: Единственный и неповторимый». Фильм о его захватывающей карьере позволит понять, как он добился этого статуса.



Пять золотых мячей и 29 международных трофеев — только небольшая часть заслуг футболиста-суперзвезды Криштиану Роналду. Он родился в 1985 на архипелаге Мадейра в Португалии у матери-повара и отца-садовника. С самого детства он интересовался футболом, и уже в 8 лет подписал первый контракт с юношеской командой. В 12 лет он переехал в Лиссабон, став частью футбольного клуба Спортинг, а в 2003 году блестяще показал себя в матче с Манчестер Юнайтед на дружеском матче. После его карьера пошла в гору, и талантливый юноша стал частью футбольной истории. Собственный штрафной удар, рекорды и самый невероятный гол — всем этим может похвастаться Роналду.



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