Криштиану Роналду: Единственный и неповторимый
Wink
Фильмы
Криштиану Роналду: Единственный и неповторимый
9.12020, Cristiano Ronaldo: The One and Only
Документальный62 мин18+

Криштиану Роналду: Единственный и неповторимый (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Звезда мирового футбола и возможно самый выдающийся спортсмен в истории — в прицеле камер документального проекта «Криштиану Роналду: Единственный и неповторимый». Фильм о его захватывающей карьере позволит понять, как он добился этого статуса.

Пять золотых мячей и 29 международных трофеев — только небольшая часть заслуг футболиста-суперзвезды Криштиану Роналду. Он родился в 1985 на архипелаге Мадейра в Португалии у матери-повара и отца-садовника. С самого детства он интересовался футболом, и уже в 8 лет подписал первый контракт с юношеской командой. В 12 лет он переехал в Лиссабон, став частью футбольного клуба Спортинг, а в 2003 году блестяще показал себя в матче с Манчестер Юнайтед на дружеском матче. После его карьера пошла в гору, и талантливый юноша стал частью футбольной истории. Собственный штрафной удар, рекорды и самый невероятный гол — всем этим может похвастаться Роналду.

О взлетах и падениях великого футболиста расскажет фильм «Криштиану Роналду: Единственный и неповторимый» 2020, смотреть онлайн который можно на видеосервисе Wink.

Криштиану Роналду: Единственный и неповторимый смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.3 IMDb