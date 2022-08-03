Лента рассказывает истории двух маленьких хоккеистов, которые играют в соперничающих командах: челябинском «Тракторе» и магнитогорском «Металлурге». В фильме показано противостояние команд, за которым всегда следит все хоккейное сообщество. Каждая встреча команд – это накал страстей, яростные взгляды на катке и желание победить.

