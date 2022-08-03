Уральское дерби (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Лента рассказывает истории двух маленьких хоккеистов, которые играют в соперничающих командах: челябинском «Тракторе» и магнитогорском «Металлурге». В фильме показано противостояние команд, за которым всегда следит все хоккейное сообщество. Каждая встреча команд – это накал страстей, яростные взгляды на катке и желание победить.
СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Документальный
КачествоFull HD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Арсений
Кайдацкий
- ЮСРежиссёр
Юлия
Серьгина
- Актёр
Олег
Миляховский
- АКСценарист
Арсений
Кайдацкий
- ЮССценарист
Юлия
Серьгина
- АБСценарист
Александр
Балашов
- ААПродюсер
Андрей
Ананин
- ДФПродюсер
Дарья
Федотова
- АБПродюсер
Александр
Балашов
- ЕСПродюсер
Евгений
Субочев
- АКМонтажёр
Арсений
Кайдацкий
- ЮСМонтажёр
Юлия
Серьгина
- ПЛМонтажёр
Павел
Лапшин
- АКОператор
Арсений
Кайдацкий
- КХОператор
Кирилл
Холдин
- МАОператор
Максим
Арбугаев
- ДГОператор
Дмитрий
Граб
- НККомпозитор
Никита
Каменский
- ДДКомпозитор
Денис
Дронов
- АККомпозитор
Артем
Каркач
- АИКомпозитор
Артем
Исаков