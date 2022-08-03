Уральское дерби
Wink
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Уральское дерби
8.52021, Уральское дерби
Документальный, Спортивный88 мин18+

Уральское дерби (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Лента рассказывает истории двух маленьких хоккеистов, которые играют в соперничающих командах: челябинском «Тракторе» и магнитогорском «Металлурге». В фильме показано противостояние команд, за которым всегда следит все хоккейное сообщество. Каждая встреча команд – это накал страстей, яростные взгляды на катке и желание победить.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Документальный
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Уральское дерби»