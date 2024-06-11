Марадона: Лучший за всю историю (фильм, 2021) смотреть онлайн

Как зарождалась и развивалась великая карьера Диего Марадоны — человека, который навсегда изменил футбол. «Марадона: Лучший за всю историю» — фильм о целеустремленности, которой не мешают скандалы.



Диего Марадону всю жизнь преследовало неблагополучное прошлое. Он родился в бедной провинции Буэнос-Айреса в семье мигрантов и уже в 8 лет началпроявлять талант футболиста. Родители везде следовали за сыном, зная, что таким образом спасают его от незавидной участи. В 1976 году состоялся профессиональный дебют Марадоны в команде «Архентинос Хуниорс», где будущая звезда футбола стал самым молодым игроком высшего дивизиона Аргентины. После он перешел в испанскую «Барселону» за рекордный гонорар и уже через два года стал играть за итальянский «Наполи», где достиг пика профессиональной карьеры. Ошибки и наркотическая зависимость сделали Марадону участником многих скандалов, но даже после завершения карьеры он смог показать себя — уже как тренер. Марадона не был покладистым и всегда говорил то, что думает. Однако жесткие черты характера не мешали ему любить семью и заниматься благотворительностью.



