Флойд Мейвезер (фильм, 2020) смотреть онлайн

Путь к славе великого боксера, не проигравшего ни одного из проведенных 50 боев. «Флойд Мейвезер» — документальный фильм о знаковых моментах карьеры непобедимого бойца.



Статистика боев Флойда Мейвезера безупречна. Он участвовал в 50 поединках и не проиграл ни одного. Мейвезер родился в Мичигане в 1974 году и с самого детства занимался боксом. Жизнь в его семье была тяжелой: отец был замешан в торговле наркотиками, а у матери развилась зависимость. Мейвезера-старшего арестовали, когда его сыну было 16 лет, но юноша не бросил спорт. С 1993 по 1996 год он стал обладателем золотых перчаток, выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх и со временем становился более дерзким, задирая соперников и хвастаясь своими достижениями. Но настоящей звездой его сделали три боя — с Рикки Хаттоном, Мэнни Пакьяо и Коннором МакГрегором.



Как проходили эти знаковые противостояния, расскажет фильм «Флойд Мейвезер» 2020 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

