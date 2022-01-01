Брюс Ли: Путь воина (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Как работал человек, популяризовавший на Западе восточные единоборства и ставший легендой боевых искусств и звездой кино. «Брюс Ли: Путь воина» — фильм-воспоминание о настоящей легенде.



Брюс Ли родился в Сан-Франциско в 1940 году. Его семья вернулась в Гонконг, когда юному Брюсу было всего шесть месяцев, и все детство он провел там. С малых лет он интересовался кунг-фу и постоянно ввязывался в драки, так что умудрился насолить даже Триаде. Из-за этого Брюса отправили в Америку, где он продолжил заниматься боевыми искусствами. Брюс открыл маленькую школу в Чайнатауне, Там он привлек внимание людей из Голливуда и попал в сериалы, где смог продемонстрировать свой уникальный подход к единоборствам.



Люди, которым приходилось работать с известным актером, бойцом и каскадером, рассказывают о том, как он изменил их жизнь, в документальном проекте «Брюс Ли: Путь воина». Смотреть онлайн который его на Wink.



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