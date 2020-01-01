Конор МакГрегор: Ирландец (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

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Как сантехник из Ирландии стал самым обсуждаемым бойцом UFC. Документальный проект «Конор МакГрегор: Ирландец» — фильм о главной звезде смешанных единоборств, его победах и талантах, которые �не ограничиваются одной лишь силой удара.



Конор МакГрегор не раз говорил, что добился успеха в мире единоборств сам, благодаря упорству и тяжелой работе. И правда, он был обычным ирландским пареньком, который даже освоил профессию сантехника, чтобы обеспечивать себя. Но будущее МакГрегора определил интерес к боям. Он быстро дошел до крупных турниров и впервые за историю UFC стал чемпионом сразу в двух весовых категориях. МакГрегор известен тем, что умеет себя подать и отлично провоцирует противников.



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