Новак Джокович: Отказ от поражения (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Как простой сербский парень стал суперзвездой тенниса, продержавшись рекордные 365 недель в статусе первой ракетки мира. Документальный фильм «Новак Джокович: Отказ от поражения» — непридуманная история стремления быть лучшим.



Большая часть детства Новака Джоковича пришлась на гражданскую войну в Сербии. Несмотря на это, он еще ребенком заинтересовался спортом и взял в руки теннисную ракетку в тренировочном лагере в 1991 году. Джокович оказался молодым дарованием и, благодаря упорным тренировкам, быстро взлетел в турнирных таблицах профессионального спорта. Однако долгое время он лишь мечтал о том, чтобы попасть на место лидеров тенниса — Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Но и эту вершину он смог взять в 2011 году, впервые заняв первую строчку рейтинга. В 2013 году при содействии нового тренера Бориса Беккера он стал практически непобедим, а в 2016 году выиграл карьерный Большой шлем.



Какие испытания ждали его и как на его спортивные достижения повлияло отношение к вакцинам, расскажет документальный проект «Новак Джокович: Отказ от поражения» 2022 года, смотреть онлайн который можно на Wink.



Новак Джокович: Отказ от поражения смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.