Разная слава Дэвида Бекхэма (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Взлеты и падения карьеры игрока, который стал одной из самых ярких и скандальных звезд футбола. Документальный фильм «Разная слава Дэвида Бекхэма» — попытка понять, как публика может одновременно любить и ненавидеть одного человека.



Дэвид Бэкхем был простым парнем, но ему удалось покорить немало профессиональных вершин и стать звездой. В 16 лет он попал в Манчестер Юнайтед и помог Англии вернуть прежнюю футбольную славу. Бекхэм надолго стал самым медийным спортсменом в мире, но у этого статуса были и свои минусы: общественное осуждение за промахи, скандал с тренером Алексом Фергюсоном, уход из родной команды и невероятная ответственность. Внимание фанатов было приковано не только к игре Бекхэма, но и к его личной жизни. Однако команда фильма уверена, что публике он запомнится в первую очередь как выдающийся игрок, искренне любящий свой спорт.



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