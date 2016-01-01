Мухаммед Али: Величайший (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История противоречивого бойца, который привнес в бокс скорость, изящество и настоящее шоу. «Мухаммед Али: Величайший» — фильм о чемпионе, лидере и филантропе, навсегда вошедшем в историю.



В отличие от многих боксеров Кассиус Марселлус Клей не был бедняком. Он родился в семье, принадлежавшей к среднему классу, ходил в баптистскую церковь и участвовал в хоре. Но интерес к спорту в нем проснулся рано. Первый тренер Джо Мартин начал учить мальчика боксу, когда тот рассказал, что хочет побить воришек, похитивших у него велосипед. Из 108 любительских боев Кассиус проиграл только один. В 18 лет он уже выступал на Олимпиаде, но, несмотря на выигранную золотую медаль, он регулярно сталкивался с расизмом. Вдохновившись реслингом, спортсмен начал вызывающе вести себя с противниками вне ринга и с этого момента стал ярчайшей звездой бокса.



Как на него повлиял политик Малкольм Икс, почему он взял новое имя и как на его карьере отразилась твердая гражданская позиция, расскажет документальный фильм «Мухаммед Али: Величайший» 2014 года, смотреть онлайн который можно на Wink.



Мухаммед Али: Величайший смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.