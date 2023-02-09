И бьется
Wink
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И бьется
8.72021, И бьется
Документальный, Спортивный76 мин12+

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И бьется (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Захватывающий документальный фильм об экстремальном спорте в Казахстане. Профессионалы экстремальных спортивных дисциплин, вроде веломотокросса, горной езды, скейтборда и паркура, рассказывают о сложностях, с которыми сталкиваются представители их субкультур. Помимо их историй фильм покажет настоящие приключения на фоне потрясающих пейзажей Казахстана, за которыми будет интересно наблюдать всем, а не только людям, интересующимся экстримом. Присоединяйтесь к бесстрашным героям фильма «И бьется» — его можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Документальный
Качество
Full HD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

8.0 КиноПоиск