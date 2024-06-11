Льюис Хэмилтон: Формула победы (фильм, 2021) смотреть онлайн

Документальный фильм «Льюис Хэмилтон: Формула победы» рассказывает о поразительном пути одного из самых известных автогонщиков мира — о том, как складывалась его карьера, и чего ему стоили такие головокружительные успехи.



Семь раз Льюис Хэмилтон становился чемпионом мира. Чтобы добиться таких результатов, ему пришлось начать с самых основ, но его дарование быстро обратило на себя внимание. Хэмилтон блестяще показывал себя на турнирах и вскоре добрался до Формулы-1, как и предсказывал ему в свое время Михаэль Шумахер. Британский чернокожий гонщик начал ездить в составе команды McLaren, где случился громкий скандал с Фернандо Алонсо и последующие расистские оскорбления. Но неприятности не сломили Хэмилтона, и в дальнейшем он только повышал планку. Его агрессивный, но искусный стиль вождения заслужил ему славу одного из самых мастеровитых автогонщиков в истории.



Какова история спортсмена, вписавшего свое имя в историю автогонок, узнаете, если будете смотреть «Льюис Хэмилтон: Формула победы» на видеосервисе Wink.

