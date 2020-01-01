Леброн Джеймс: Король площадки (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История о том, как парень из неблагополучной семьи стал великим американским баскетболистом. Фильм «Леброн Джеймс: Король площадки» рассказывает о головокружительном взлете знаменитого спортсмена.



Леброн Джеймс — мировая звезда баскетбола, чья спортивная статистика поражает. Четырехкратный чемпион НБА, четырежды самый ценный игрок финала Лиги и лучший снайпер в истории регулярных сезонов НБА — лишь немногие из его титулов. Но начинал Леброн со школьных матчей. Его подъем по карьерной лестнице был стремительным и зрелищным, как и его подборы мяча. Еще до достижения 18 лет Леброну удалось попасть в команду НБА «Кливленд Кавальерс» по приглашению легендарного Коби Брайанта, который увидел его в деле. «Кавальерс» стала его первой ступенью на пути к вершине славы и признанию.



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