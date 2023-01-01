Пеле: Король игры (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

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Самые запоминающиеся моменты карьеры первой суперзвезды мирового футбола. «Пеле: Король игры» — фильм о спортсмене, без которого современные матчи были бы совсем другими.



Прежде ч�ем стать футболистом, которого как огня боятся противники, Пеле был обычным парнем из бедной бразильской семьи. Его отец профессионально занимался футболом, но из-за травмы не попал в Высшую лигу. Именно он привил сыну любовь к спорту. Уже в 15 лет Пеле прошел отбор в престижный клуб «Сантос», где забил 41 гол в 38 матчах, а в 17 лет выступал на своем первом Чемпионате мира в Швеции, став самым молодым игроком, удостоившимся такой чести. С этого момента начался путь спортсмена к славе, сделавшей Пеле символом футбола.



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