Пеле: Король игры
Wink
Фильмы
Пеле: Король игры
9.12023, Pelé: King Of The Game
Документальные44 мин18+

Пеле: Король игры (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Самые запоминающиеся моменты карьеры первой суперзвезды мирового футбола. «Пеле: Король игры» — фильм о спортсмене, без которого современные матчи были бы совсем другими.

Прежде чем стать футболистом, которого как огня боятся противники, Пеле был обычным парнем из бедной бразильской семьи. Его отец профессионально занимался футболом, но из-за травмы не попал в Высшую лигу. Именно он привил сыну любовь к спорту. Уже в 15 лет Пеле прошел отбор в престижный клуб «Сантос», где забил 41 гол в 38 матчах, а в 17 лет выступал на своем первом Чемпионате мира в Швеции, став самым молодым игроком, удостоившимся такой чести. С этого момента начался путь спортсмена к славе, сделавшей Пеле символом футбола.

Пережить знаковые этапы его неповторимой карьеры поможет фильм «Пеле: Король игры» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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