Диего Марадона (фильм, 2019) смотреть онлайн

Документальная хроника взлета и падения аргентинского футбольного гения. Редкие архивные кадры прослеживают путь подростка из трущоб на вершину спортивной славы и показывают, как хороший парень Диего превратился в одиозную звезду с пристрастием к наркотикам и криминальными связями.

