Диего Марадона (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.72019, Diego Maradona
Документальный, Спортивный124 мин18+
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О фильме
Документальная хроника взлета и падения аргентинского футбольного гения. Редкие архивные кадры прослеживают путь подростка из трущоб на вершину спортивной славы и показывают, как хороший парень Диего превратился в одиозную звезду с пристрастием к наркотикам и криминальными связями.
СтранаВеликобритания
ЖанрСпортивный, Документальный, Биография
КачествоFull HD, SD
Время124 мин / 02:04
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb