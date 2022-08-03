Диего Марадона
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Диего Марадона

Диего Марадона (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.72019, Diego Maradona
Документальный, Спортивный124 мин18+

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О фильме

Документальная хроника взлета и падения аргентинского футбольного гения. Редкие архивные кадры прослеживают путь подростка из трущоб на вершину спортивной славы и показывают, как хороший парень Диего превратился в одиозную звезду с пристрастием к наркотикам и криминальными связями.

Страна
Великобритания
Жанр
Спортивный, Документальный, Биография
Качество
Full HD, SD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb