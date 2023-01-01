Биография

Диего Марадона — аргентинский футболист и актер. Лауреат премии «Золотой мяч». Родился в Ланусе 30 октября 1960 года. Диего — выходец из бедной семьи, так что все детство будущая звезда футбола проводила в трущобах, где Марадона играл с дворовыми ребятами в мяч. В возрасте восьми лет юное дарование заприметил агент юниорского аргентинского клуба, к которому в результате и присоединился Марадона. В 1982 году футболист присоединился к легендарной испанской команде «Барселона», за которую играл вплоть до перехода в «Наполи», где и отметил расцвет своей спортивной карьеры. Впервые на киноэкране Диего Марадона появился в малоизвестном комедийном мюзикле 1980 года «Как прекрасна моя семья!». Позже он появился в еще одном художественном произведении — аргентинском сериале «Ты — моя жизнь». В основном великий футболист мелькал в роли самого себя в таких проектах, как «Марадона. Смерть бога», «История футбола», «От сердца» и другие.