Красные пингвины (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный фильм о том, как в 1990-е годы американская хоккейная команда «Питтсбург Пингвинз» объединилась со сборной России, и что из этого получилось. Мафия, стриптизерши и живые медведи с пивом на льду – что из этого правда, а что нет, ты узнаешь, когда будешь смотреть онлайн фильм «Красные пингвины» в хорошем качестве. После распада Советского Союза один из хоккейных клубов США «Питтсбург Пингвинз» решает сформировать необычный союз со знаменитым ЦСКА. Эксцентричный волшебник от мира маркетинга Стив Уоршоу отправляется в Москву, где ему предстоит превратить выступления обновленной команды в настоящее шоу. Американцы попадают в хаос беззакония с разборками олигархов и убийствами на каждом шагу…



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