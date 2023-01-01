Кухня (сериал, 2013) сезон 2 смотреть онлайн

Сюжет

Финал первого сезона суперпопулярного ситкома «Кухня» удивил зрителей неожиданными сюжетными поворотами: Макс изменил Виктории Сергеевне с официанткой Сашей, а утешить Гончарову вызвался ее заклятый враг Шеф Баринов. За развитием этих интриг будет особенно интересно наблюдать, если все серии комедии «Кухня» 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве.



После предательства Максима Виктория на�ходится в шаге от увольнения. К всеобщему удивлению, Баринов делает все возможное, чтобы оставить в строю некогда ненавистного арт-директора. К чему приведет неожиданное потепление в отношениях главных антагонистов сериала, ты увидишь, если будешь бесплатно смотреть онлайн «Кухня» 2 сезон.

Тем временем Макс с переменным успехом продолжает осваивать высокую кулинарию «Клод Моне», а также договаривается с соблазнительной Сашей о свободных отношениях, ведь в действительности его мысли заняты Викторией.



Сможет ли беспутный парень разобраться в себе, вы поймете, если будете смотреть онлайн все серии ситкома «Кухня» 2 сезон в хорошем качестве.



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