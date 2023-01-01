Кухня (сериал, 2014) сезон 4 смотреть онлайн

Сюжет

«Кухня» становится всё острее! Макс и Вика налаживают семейный быт, Баринова увольняют, Верник играет нового шефа. За развитием событий будет особенно приятно следить, если все серии рейтингового ситкома «Кухня» 4 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве.



Покой Виктории и Максу только снится. Сначала к молодоженам подселяется сводный брат Максима Денис, которого удается пристроить на работу м�узыкантом в «Клод Моне». Освоившись в Москве, артистичный парень переезжает, но его сменяет новая гостья — мама Макса. Однако больше всего отношения в паре портит бесконечное вранье «Огузка». В семье Кости и Насти тоже непростая обстановка: после рождения сына паре никак не удается побыть наедине. В ресторане свои трудности: после конфликта Нагиев увольняет Баринова, а на его место берет красавчика Германа. Ближе к финалу Вика узнаёт, что беременна, а Виктор решает открыть собственный ресторан.



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