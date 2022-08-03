Продолжение популярного сериала «Кухня» приготовило поклонникам множество сюрпризов. Баринов переманивает всю команду «Клод Моне» в свой новый ресторан, Вика рожает, а Катя с Денисом расстаются. Наблюдать за нешуточными страстями, кипящими в ситкоме «Кухня» 5 сезон, будет особенно интересно, если все серии смотреть онлайн в хорошем качестве.



Герои готовятся к открытию роскошного ресторана «Виктор» в пятизвездочном бутик-отеле «Элеон». Шеф-повар Баринов, болеющий за «Спартак», по любому поводу спорит с управляющим гостиницей, который является фанатом ЦСКА. Следить за комичным противостоянием Виктора Петровича и Михаила Джековича можно совершенно бесплатно, если сериал «Кухня» 5 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве.

Денис набирается смелости и делает Кате предложение во время торжества, после чего, получив от возлюбленной отказ, напивается в баре отеля и проводит ночь с соблазнительной незнакомкой. Новые стены — новые герои, а значит команда сериала «Кухня» пополнится новыми именами. Среди них Григорий Сиятвинда в образе Джековича, Елена Ксенофонтова, сыгравшая загадочную владелицу отеля Элеонору Андреевну, а также Александр Семчев в роли префекта района.



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